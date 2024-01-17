Рятувальники показали ліквідацію наслідків нічної атаки на Одещину

Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: ДСНС

На Одещині рятувальники ліквідовували наслідки нічного російського обстрілу. Відомо про трьох постраждалих місцевих мешканцях.



Про це повідомила пресслужба МВС.

Наслідки обстрілу Одеси 17 січня

Зазначається, що внаслідок атаки частково зруйновано фасад будинку, сталось загоряння газової труби, балконів та квартири. Вибуховою хвилею пошкоджено вісім та повністю знищено чотири автомобілі.

Читайте також:

Пожежники ліквідовують загоряння в будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу у будинку. Фото: ДСНС

Рятувальники евакуювали 130 людей. Відомо про трьох постраждалих. На місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям.

Психологи ДСНС надають допомогу мешканцям Одеси. Фото: ДСНС

Психологи ДСНС надають допомогу мешканцям Одеси. Фото: ДСНС

Нічна атака на Одесу 17 січня

В ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі упродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.



Уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про трьох поранених. Йдеться про 62-річного чоловіка та двох жінок — 69 та 29 років.