Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі сильні вибухи — шахеди обстрілюють місто arrow

В Одесі сильні вибухи — шахеди обстрілюють місто

17 січня 2024 01:38
оновлено: 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одесі сильні вибухи — шахеди обстрілюють місто
Сильний вибух вночі в місті. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз, 17 січня, пролунали близько 01:30. Ці звуки свідчать про роботу сил ППО.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Читайте також:

Зазначається, що в Одесі лунають вибухи, які є наслідком збиття ворожих безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

Наразі в Одеській області та сусідніх оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі