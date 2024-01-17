В Одесі сильні вибухи — шахеди обстрілюють місто
17 січня 2024 01:38
оновлено: 01:41
Сильний вибух вночі в місті. Фото:
Вибухи в Одесі зараз, 17 січня, пролунали близько 01:30. Ці звуки свідчать про роботу сил ППО.
Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
Читайте також:
Зазначається, що в Одесі лунають вибухи, які є наслідком збиття ворожих безпілотників.
Наразі в Одеській області та сусідніх оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!