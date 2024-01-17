В Одесі сильні вибухи — шахеди обстрілюють місто

Сильний вибух вночі в місті. Фото:

Вибухи в Одесі зараз, 17 січня, пролунали близько 01:30. Ці звуки свідчать про роботу сил ППО.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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Зазначається, що в Одесі лунають вибухи, які є наслідком збиття ворожих безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

Наразі в Одеській області та сусідніх оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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