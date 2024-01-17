Взрывы в Одессе сейчас 17 января - удар БпЛА по городу

В Одессе сильные взрывы - шахеды обстреливают город
17 января 2024 01:38
обновлено: 01:53
Сильный взрыв ночью в городе. Фото: скриншот
Взрывы в Одессе сейчас, 17 января, прогремели около 01:30. Эти звуки свидетельствуют о работе сил ПВО. Также во многих областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА и применения баллистики.
Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук .
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Взрывы в Одессе сейчас 17 января
Отмечается, что в Одессе раздаются взрывы, являющиеся следствием сбивания вражеских беспилотников.
В Одесской области и соседних объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Обновлено 01:50. В Одессе гремят повторные взрывы.
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