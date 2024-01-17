Взрывы в Одессе сейчас 17 января - удар БпЛА по городу

Сильный взрыв ночью в городе. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе сейчас, 17 января, прогремели около 01:30. Эти звуки свидетельствуют о работе сил ПВО. Также во многих областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА и применения баллистики.

Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук .

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Взрывы в Одессе сейчас 17 января

Отмечается, что в Одессе раздаются взрывы, являющиеся следствием сбивания вражеских беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

В Одесской области и соседних объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:50. В Одессе гремят повторные взрывы.

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