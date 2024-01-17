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Влада показала кадри Одеси після нічної ворожої атаки шахедами

17 січня 2024 05:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Влада показала кадри Одеси після нічної ворожої атаки шахедами
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: t.me/our_odessa
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міська влада показала, як приходить до тями Одеса після нічного російського обстрілу безпілотниками 17 січня. Рятувальникам вдалося загасили пожежу в житловому будинку в Приморському районі міста, однак внаслідок атаки є чимало й інших пошкоджень.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Приморському районі, згоріли автівки. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в будинках. Посеред міста — глибока вирва, пошкоджені комунікації. На щастя, без жертв", — йдеться в повідомленні. 

Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: t.me/our_odessa
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: t.me/our_odessa
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: t.me/our_odessa

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що двох із трьох постраждалих ушпиталено, одному надали медичну допомогу на місці.

Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: Суспільне Одеса

Також влада додала, що зранку на місці працюватиме оперативний штаб, де можна отримати всю необхідну інформацію щодо відновлення пошкоджених вікон та дверей. Ремонт комунікацій розпочнуть після закінчення роботи оперативних служб.

Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: Суспільне Одеса
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня
Наслідки російського обстрілу Одеси 17 січня. Фото: Суспільне Одеса

Нагадаємо, що російські окупанти, обстрілявши Одесу в ніч на 17 січня, пошкодили житлові будинки та травмували людей. Також внаслідок атаки виникла пожежа.

Окрім цього ми повідомляли, що за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, виявили трьох поранених. Йдеться про 62-річного чоловіка та двох жінок — 69 та 29 років.

Додамо, що близько 01:30 17 січня під час повітряної тривоги в Одесі лунали вибухи. Повідомлялося про роботу сил ППО.

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