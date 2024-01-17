Власти показали кадры Одессы после ночной вражеской атаки шахедами

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: t.me/our_odessa

Городские власти показали, как приходит в себя Одесса после ночного российского обстрела беспилотниками 17 января. Спасателям удалось потушить пожар в жилом доме в Приморском районе города, однако в результате атаки немало и других повреждений.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Приморском районе, сгорели автомобили. Взрывной волной повреждены окна в домах. Посреди города — глубокая воронка, повреждены коммуникации. К счастью, без жертв", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: t.me/our_odessa

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: t.me/our_odessa

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: t.me/our_odessa

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что двое из трех пострадавших госпитализированы, одному оказали медицинскую помощь на месте.

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: Общественное Одесса

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: Общественное Одесса

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: Общественное Одесса

Также власти добавили, что утром на месте будет работать оперативный штаб, где можно получить всю необходимую информацию о восстановлении поврежденных окон и дверей. К ремонту коммуникаций приступят по окончании работы оперативных служб.

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: Общественное Одесса

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: Общественное Одесса

Последствия обстрела Одессы 17 января. Фото: Общественное Одесса

Напомним, что российские оккупанты, обстреляв Одессу в ночь на 17 января, повредили жилые дома и травмировали людей. Также в результате атаки возник пожар.

Кроме этого мы сообщали, что по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, обнаружили троих раненых. Речь идет о 62-летнем мужчине и двух женщинах — 69 и 29 лет.

Добавим, что около 01:30 17 января во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.