Власти показали кадры Одессы после ночной вражеской атаки шахедами
Городские власти показали, как приходит в себя Одесса после ночного российского обстрела беспилотниками 17 января. Спасателям удалось потушить пожар в жилом доме в Приморском районе города, однако в результате атаки немало и других повреждений.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Какие последствия обстрела Одессы 17 января
"Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Приморском районе, сгорели автомобили. Взрывной волной повреждены окна в домах. Посреди города — глубокая воронка, повреждены коммуникации. К счастью, без жертв", — говорится в сообщении.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что двое из трех пострадавших госпитализированы, одному оказали медицинскую помощь на месте.
Также власти добавили, что утром на месте будет работать оперативный штаб, где можно получить всю необходимую информацию о восстановлении поврежденных окон и дверей. К ремонту коммуникаций приступят по окончании работы оперативных служб.
Напомним, что российские оккупанты, обстреляв Одессу в ночь на 17 января, повредили жилые дома и травмировали людей. Также в результате атаки возник пожар.
Кроме этого мы сообщали, что по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, обнаружили троих раненых. Речь идет о 62-летнем мужчине и двух женщинах — 69 и 29 лет.
Добавим, что около 01:30 17 января во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.
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