Кіпер заявив про постраждалих та пошкодження в Одесі внаслідок атаки РФ
Внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на середу, 17 січня, є пошкодження житлової інфраструктури та постраждалі серед цивільного населення. Також зафіксували загоряння.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нічна атака РФ на Одесу 17 січня
Кіпер заявив, що внаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу є пошкодження житлових будинків та постраждалі серед місцевих.
"Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення", — йдеться в повідомленні.
Очільник Одеської ОВА додав, що наразі інформація уточнюється.
Нагадаємо, що 17 січня вночі під час повітряної тривоги в Одесі лунали вибухи. Сталося це близько 01:30. Повідомлялося про роботу сил ППО.
Також ми писали, що в Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу. Йдеться про Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Донецьку та інші. Є загроза застосування балістичного озброєння.
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