Кіпер заявив про постраждалих та пошкодження в Одесі внаслідок атаки РФ

Працівники ДСНС під час ліквідації наслідків російського обстрілу. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на середу, 17 січня, є пошкодження житлової інфраструктури та постраждалі серед цивільного населення. Також зафіксували загоряння.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Кіпер заявив, що внаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу є пошкодження житлових будинків та постраждалі серед місцевих.

"Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення", — йдеться в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА додав, що наразі інформація уточнюється.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що 17 січня вночі під час повітряної тривоги в Одесі лунали вибухи. Сталося це близько 01:30. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Також ми писали, що в Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу. Йдеться про Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Донецьку та інші. Є загроза застосування балістичного озброєння.