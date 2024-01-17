Кипер заявил о пострадавших и повреждениях в Одессе в результате атаки РФ
В результате российской атаки на Одессу в ночь на среду, 17 января, есть повреждения жилой инфраструктуры и травмированные среди гражданского населения. Также зафиксировали возгорание.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ночная атака РФ на Одессу 17 января
Кипер заявил, что в результате атаки ударных беспилотников на Одессу есть повреждения жилых домов и пострадавшие среди местных.
"Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания. Есть пострадавшие среди гражданского населения", — говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА добавил, что в настоящее время информация уточняется.
Напомним, что 17 января ночью во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Случилось это около 01:30. Сообщалось о работе сил ПВО.
Также мы писали, что в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Речь идет о Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Донецкой и других. Есть угроза применения баллистического вооружения.
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