Кипер заявил о пострадавших и повреждениях в Одессе в результате атаки РФ

Работники ГСЧС при ликвидации последствий российских обстрелов. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на Одессу в ночь на среду, 17 января, есть повреждения жилой инфраструктуры и травмированные среди гражданского населения. Также зафиксировали возгорание.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Кипер заявил, что в результате атаки ударных беспилотников на Одессу есть повреждения жилых домов и пострадавшие среди местных.

"Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания. Есть пострадавшие среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА добавил, что в настоящее время информация уточняется.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что 17 января ночью во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Случилось это около 01:30. Сообщалось о работе сил ПВО.

Также мы писали, что в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Речь идет о Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Донецкой и других. Есть угроза применения баллистического вооружения.