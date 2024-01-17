Нічна атака на Одесу — відомо про трьох постраждалих

Працівники ДСНС допомагають постраждалим людям. Ілюстративне фото: ДСНС

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу в ніч 17 січня. Йдеться про 62-річного чоловіка та двох жінок — 69 та 29 років.

Про це Олег Кіпер написав у Telegram.

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Зазначається, що чоловік отримав осколкове поранення.

"Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення", — уточнив Кіпер.

Він наголосив, що всім постраждалим надають медичну допомогу.

Також очільник ОВА додав, що з пошкодженого будинку евакуювали 130 людей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на середу, 17 січня, є пошкодження житлової інфраструктури та постраждалі серед цивільного населення. Також зафіксували загоряння.

Також ми писали, що близько 01:30 17 січня під час повітряної тривоги в Одесі лунали вибухи. Повідомлялося про роботу сил ППО.