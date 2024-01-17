Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нічна атака на Одесу — відомо про трьох постраждалих arrow

Нічна атака на Одесу — відомо про трьох постраждалих

17 січня 2024 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нічна атака на Одесу — відомо про трьох постраждалих
Працівники ДСНС допомагають постраждалим людям. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив про трьох постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу в ніч 17 січня. Йдеться про 62-річного чоловіка та двох жінок — 69 та 29 років.

Про це Олег Кіпер написав у Telegram.

Читайте також:

Що відомо про постраждалих від російської атаки на Одесу 17 січня

Зазначається, що чоловік отримав осколкове поранення.

"Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення", — уточнив Кіпер.

Він наголосив, що всім постраждалим надають медичну допомогу.

Також очільник ОВА додав, що з пошкодженого будинку евакуювали 130 людей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на середу, 17 січня, є пошкодження житлової інфраструктури та постраждалі серед цивільного населення. Також зафіксували загоряння.

Також ми писали, що близько 01:30 17 січня під час повітряної тривоги в Одесі лунали вибухи. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Одеса
евакуація
обстріли
окупанти
небезпека
люди
війна в Україні
Олег Кіпер
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі