Ночная атака на Одессу — известно о трех пострадавших

Работники ГСЧС помогают пострадавшим людям. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу в ночь 17 января. Речь идет о 62-летнем мужчине и двух женщинах — 69 и 29 лет.

Об этом Олег Кипер написал в Telegram.

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Отмечается, что мужчина получил осколочное ранение.

"Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения", — уточнил Кипер.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также глава ОВА добавил, что из поврежденного дома эвакуировали 130 человек.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что в результате российской атаки на Одессу в ночь на среду, 17 января, есть повреждения жилой инфраструктуры и пострадавшие среди гражданского населения. Также зафиксировали возгорание.

Также мы писали, что около 01:30 17 января во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.