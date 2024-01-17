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Ночная атака на Одессу — известно о трех пострадавших

17 января 2024 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ночная атака на Одессу — известно о трех пострадавших
Работники ГСЧС помогают пострадавшим людям. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу в ночь 17 января. Речь идет о 62-летнем мужчине и двух женщинах — 69 и 29 лет.

Об этом Олег Кипер написал в Telegram.

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Отмечается, что мужчина получил осколочное ранение.

"Еще одна женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р. получили ранения", — уточнил Кипер.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также глава ОВА добавил, что из поврежденного дома эвакуировали 130 человек.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что в результате российской атаки на Одессу в ночь на среду, 17 января, есть повреждения жилой инфраструктуры и пострадавшие среди гражданского населения. Также зафиксировали возгорание.

Также мы писали, что около 01:30 17 января во время воздушной тревоги в Одессе раздавались взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.

Одесса
эвакуация
обстрелы
оккупанты
опасность
люди
война в Украине
Олег Кипер
Россия
атака

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