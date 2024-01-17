Сили оборони півдня назвали кількість БпЛА, які знищили на Одещині

Запуск ракети в нічне небо. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Окупанти атакували південь України ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Сили ППО збивали ворожі цілі упродовж майже 3 годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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"Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море", — йдеться в повідомленні.

Також по одному безпілотнику знищили українські захисники в Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, крамницям та авто місцевих жителів. Також виникли пожежі у квартирах та автівках, які вдалося оперативно ліквідувати вогнеборцям.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сил оборони півдня

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Одесу в ніч проти 17 січня за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, виявили трьох поранених. Йдеться про 62-річного чоловіка та двох жінок — 69 та 29 років.

Також ми писали, що Одеська міська рада показала, як приходить до тями Одеса після нічного російського обстрілу безпілотниками 17 січня. Рятувальникам вдалося загасили пожежу в житловому будинку в Приморському районі міста, однак внаслідок атаки є чимало й інших пошкоджень.