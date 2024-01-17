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Силы обороны юга назвали количество БпЛА, уничтоженных в Одесской области

17 января 2024 05:51
обновлено: 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Силы обороны юга назвали количество БпЛА, уничтоженных в Одесской области
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оккупанты атаковали юг Украины ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Силы ПВО сбивали вражеские цели почти 3 часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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"Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря. В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море", — говорится в сообщении.

По одному беспилотнику уничтожили украинские защитники в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна нанесли повреждения многоквартирным домам, магазинам и автомобилям местных жителей. Также возникли пожары в квартирах и автомобилях, которые удалось оперативно ликвидировать пожарным.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сил обороны юга
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сил обороны юга

Напомним, что в результате российской атаки на Одессу в ночь на 17 января по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, обнаружили троих раненых. Речь идет о 62-летнем мужчине и двух женщинах — 69 и 29 лет.

Также мы писали, что Одесский городской совет показал, как приходит в себя Одесса после ночного российского обстрела беспилотниками 17 января. Спасателям удалось потушить пожар в жилом доме в Приморском районе города, однако в результате атаки немало и других повреждений.

Одесса
беспилотники
Одесская область
ПВО
война в Украине
війна
атака

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