Одесити розповіли про перші хвилини після падіння шахедів на житлові будинки

Комунальники працюють на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 17 січня російські окупанти атакували Одесу ударними БпЛА, які влучили у житлові будинки. У десятків містян пошкоджено квартири та особисте майно, на щастя обійшлося без загиблих.

Журналісти Новини.LIVE дізналися в одеситів, як вони пережили перші години після атаки.

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Вибухова хвиля пошкодила все

Місцева мешканка Лариса зазначає, що її від травм врятував неспокійний сон, тож вона під час оголошення повітряної тривоги прокинулася та почала моніторити новини. І вже після того почула перші вибухи.

"Повилітало все: я стояла біля стінки, коли у шафи відірвало двері. Я почула, як перший раз пролунав вибух, але десь далеко. А потім чую — бах. І полетіли меблі", — сказала одеситка Лариса.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонерка наголошує, що наразі житиме у дітей, адже її квартира залишилася без вікон та комунікацій.

"У нас в підʼїзді горіла газова труба і ми швидко, через завали, вибігли на вулицю. Зараз у будинку немає ні води, ні тепла. Лише світло", — додала містянка.

Випалений будинок. Фото: Новини.LIVE

Уламки знищили особисте майно

Ще одна родина втратила автівку, яка загорілася одразу після падіння уламків. Вже від неї полумʼя перейшло на інші машини.

"Ми були у будинку, у нас квартира на першому поверсі. Вікна виходять у двір. Ми перший приліт не чули, бо спали. Потім був другий вибух — в нас загорілася газова труба над вікном, дим пішов у квартиру. Ми у піжамах швидко вибігли на вулицю. Після цього вже інші сусідити повиходили. Тоді і побачили, що машини вже немає", — каже Ольга.

Одеситка Ольга з чоловіком. Фото: Новини.LIVE

Знищена автівка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, одеситам, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих атак, місто виплатить компенсацію. У звʼязку з ранковою атакою бюджетна комісія запропонувала збільшили суму відшкодувань ще на 5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.