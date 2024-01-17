Одесити розповіли про перші хвилини після падіння шахедів на житлові будинки
У ніч проти 17 січня російські окупанти атакували Одесу ударними БпЛА, які влучили у житлові будинки. У десятків містян пошкоджено квартири та особисте майно, на щастя обійшлося без загиблих.
Журналісти Новини.LIVE дізналися в одеситів, як вони пережили перші години після атаки.
Вибухова хвиля пошкодила все
Місцева мешканка Лариса зазначає, що її від травм врятував неспокійний сон, тож вона під час оголошення повітряної тривоги прокинулася та почала моніторити новини. І вже після того почула перші вибухи.
"Повилітало все: я стояла біля стінки, коли у шафи відірвало двері. Я почула, як перший раз пролунав вибух, але десь далеко. А потім чую — бах. І полетіли меблі", — сказала одеситка Лариса.
Пенсіонерка наголошує, що наразі житиме у дітей, адже її квартира залишилася без вікон та комунікацій.
"У нас в підʼїзді горіла газова труба і ми швидко, через завали, вибігли на вулицю. Зараз у будинку немає ні води, ні тепла. Лише світло", — додала містянка.
Уламки знищили особисте майно
Ще одна родина втратила автівку, яка загорілася одразу після падіння уламків. Вже від неї полумʼя перейшло на інші машини.
"Ми були у будинку, у нас квартира на першому поверсі. Вікна виходять у двір. Ми перший приліт не чули, бо спали. Потім був другий вибух — в нас загорілася газова труба над вікном, дим пішов у квартиру. Ми у піжамах швидко вибігли на вулицю. Після цього вже інші сусідити повиходили. Тоді і побачили, що машини вже немає", — каже Ольга.
Нагадаємо, одеситам, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих атак, місто виплатить компенсацію. У звʼязку з ранковою атакою бюджетна комісія запропонувала збільшили суму відшкодувань ще на 5 мільйонів гривень.
Також ми писали, що у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.
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