Одесситы рассказали о первых минутах после падения ''шахедов'' на жилые дома
В ночь на 17 января российские оккупанты атаковали Одессу ударными БпЛА, попавшими в жилые дома. У десятков горожан повреждены квартиры и личное имущество. К счастью, обошлось без погибших.
Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов, как они пережили первые часы после атаки.
Взрывная волна повредила все
Местная жительница Лариса отмечает, что ее от травм спас беспокойный сон, поэтому во время объявления воздушной тревоги проснулась и начала мониторить новости. И уже после этого услышала первые взрывы.
"Полетело все: я стояла возле стенки, когда у шкафа оторвало дверь. Я услышала, как первый раз раздался взрыв, но где-то далеко. А потом слышу — бах. И полетела мебель", — сказала одесситка Лариса.
Пенсионерка отмечает, что сейчас будет жить у детей, ведь ее квартира осталась без окон и коммуникаций.
"У нас в подъезде горела газовая труба и мы быстро, через завалы, выбежали на улицу. Сейчас в доме нет ни воды, ни тепла. Только свет", — добавила горожанка.
Обломки уничтожили личное имущество
Еще одна семья потеряла автомобиль, который загорелся сразу после падения обломков. Уже от нее пламя перешло на другие машины.
"Мы были в доме, у нас квартира на первом этаже. Окна выходят во двор. Мы первый прилет не слышали, потому что спали. Потом был второй взрыв — у нас загорелась газовая труба над окном, дым пошел в квартиру. Мы в пижамах быстро выбежали на улицу. После этого уже другие соседи вышли. Тогда и увидели, что машины уже нет", — говорит Ольга.
Напомним, одесситам, чьи дома пострадали в результате вражеских атак, город выплатит компенсацию. В связи с утренней атакой бюджетная комиссия предложила увеличить сумму возмещений еще на 5 миллионов гривен.
Также мы писали, что в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.
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