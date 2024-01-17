Одесситы рассказали о первых минутах после падения ''шахедов'' на жилые дома

Коммунальщики работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 17 января российские оккупанты атаковали Одессу ударными БпЛА, попавшими в жилые дома. У десятков горожан повреждены квартиры и личное имущество. К счастью, обошлось без погибших.

Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов, как они пережили первые часы после атаки.

Читайте также:

Взрывная волна повредила все

Местная жительница Лариса отмечает, что ее от травм спас беспокойный сон, поэтому во время объявления воздушной тревоги проснулась и начала мониторить новости. И уже после этого услышала первые взрывы.

"Полетело все: я стояла возле стенки, когда у шкафа оторвало дверь. Я услышала, как первый раз раздался взрыв, но где-то далеко. А потом слышу — бах. И полетела мебель", — сказала одесситка Лариса.

Поврежденная многоэтажка. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерка отмечает, что сейчас будет жить у детей, ведь ее квартира осталась без окон и коммуникаций.

"У нас в подъезде горела газовая труба и мы быстро, через завалы, выбежали на улицу. Сейчас в доме нет ни воды, ни тепла. Только свет", — добавила горожанка.

Выжженный дом. Фото: Новини.LIVE

Обломки уничтожили личное имущество

Еще одна семья потеряла автомобиль, который загорелся сразу после падения обломков. Уже от нее пламя перешло на другие машины.

"Мы были в доме, у нас квартира на первом этаже. Окна выходят во двор. Мы первый прилет не слышали, потому что спали. Потом был второй взрыв — у нас загорелась газовая труба над окном, дым пошел в квартиру. Мы в пижамах быстро выбежали на улицу. После этого уже другие соседи вышли. Тогда и увидели, что машины уже нет", — говорит Ольга.

Одесситка Ольга с мужем. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Напомним, одесситам, чьи дома пострадали в результате вражеских атак, город выплатит компенсацию. В связи с утренней атакой бюджетная комиссия предложила увеличить сумму возмещений еще на 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.