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В Одесі виділять додаткові кошти на відновлення постраждалих від війни будинків

17 січня 2024 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі виділять додаткові кошти на відновлення постраждалих від війни будинків
Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеситам, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих атак, місто виплатить компенсацію. У звʼязку з ранковою атакою бюджетна комісія запропонувала збільшили суму відшкодувань ще на 5 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з позачергової сесії Одеської міської ради. 

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За словами голово бюджетної комісії Олексія Потапського, місто готове виділити додаткові кошти на відновлення будинків. Йдеться про 5 мільйонів гривень, які підуть на ремонт та відшкодування пошкоджень містянам на проспекті Шевченка. 

"Додатково ми виділяємо пʼять мільйонів гривень в строку проведення департаментом міського господарства Одеської міської ради робіт по відновлення спільного майна багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок атак РФ. Загальна сума у нас була 52 млн 254 тисячі, з урахуванням додаткової суми буде 57 млн 254 тисячі гривень. І це адреси на проспекті Шевченка — 8/2, 8/3, 8/4, 8б і 8в", — пояснив Потапський.

Скільки всього виділили коштів

Наразі відомо, що на ремонт будинків в Одесі виділили 42 мільйони гривень, з яких сім — на відновлення багатоповерхівки на вулиці Середній. 

Більше про атаку 17 січня

Нагадаємо, під час ранкової атаки в Одесі пошкоджень зазнали вісім житлових будинків. Для постраждалих містян від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги.

 Також ми писали, що у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків. 

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