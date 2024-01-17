В Одессе выделят дополнительные средства на восстановление пострадавших от войны домов

Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

Одесситам, чьи дома пострадали в результате вражеских атак, город выплатит компенсацию. В связи с утренней атакой бюджетная комиссия предложила увеличить сумму возмещений еще на 5 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с внеочередной сессии Одесского городского совета.

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По словам главы бюджетной комиссии Алексея Потапского, город готов выделить дополнительные средства на восстановление домов. Речь идет о 5 миллионах гривен, которые пойдут на ремонт и возмещение повреждений горожанам на проспекте Шевченко.

"Дополнительно мы выделяем пять миллионов гривен в срок проведения департаментом городского хозяйства Одесского городского совета работ по восстановлению общего имущества многоквартирных домов, поврежденных в результате атак РФ. Общая сумма у нас была 52 млн 254 тысячи, с учетом дополнительной суммы будет 57 млн 254 тысяч гривен. И это адреса на проспекте Шевченко — 8/2, 8/3, 8/4, 8б и 8в", — пояснил Потапский.

Сколько всего выделили средств

Известно, что на ремонт домов в Одессе выделили 42 миллиона гривен, из которых семь — на восстановление многоэтажки на улице Средней.

Больше об атаке 17 января

Напомним, во время утренней атаки в Одессе повреждения получили восемь жилых домов. Для пострадавших горожан от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи.

Также мы писали, что в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.