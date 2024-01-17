Постраждалі від ворожої атаки одесити можуть отримати допомогу — де саме
Під час ранкової атаки в Одесі пошкоджень зазнали вісім житлових будинків. Для постраждалих містян від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
За інформацією мерії, усі комунальні служби працюють над якнайшвидшим усуненням негараздів та надають усю необхідну допомогу мешканцям будинків.
Де відкрили оперативний штаб
Наразі одесити можуть звернутися по допомогу за адресою: просп. Шевченка, 8/4. Він працюватиме з 9:00 до 17:00 протягом найближчих днів.
"Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги", — йдеться у повідомленні.
Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Приморської районної адміністрації на Канатній, 134.
Нагадаємо, у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.
Також ми писали, що від ворожої атаки постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!