Постраждалі від ворожої атаки одесити можуть отримати допомогу — де саме

Комунальники працюють на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Під час ранкової атаки в Одесі пошкоджень зазнали вісім житлових будинків. Для постраждалих містян від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, усі комунальні служби працюють над якнайшвидшим усуненням негараздів та надають усю необхідну допомогу мешканцям будинків.

Де відкрили оперативний штаб

Наразі одесити можуть звернутися по допомогу за адресою: просп. Шевченка, 8/4. Він працюватиме з 9:00 до 17:00 протягом найближчих днів.

"Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги", — йдеться у повідомленні.

Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Приморської районної адміністрації на Канатній, 134.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.

Також ми писали, що від ворожої атаки постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих.