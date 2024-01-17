Пострадавшие от вражеской атаки одесситы могут получить помощь — где именно
Во время утренней атаки в Одессе повреждения получили восемь жилых домов. Для пострадавших горожан от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
По информации мэрии, все коммунальные службы работают над скорейшим устранением проблем и оказывают всю необходимую помощь жильцам домов.
Где открыли оперативный штаб
В настоящее время одесситы могут обратиться за помощью по адресу: просп. Шевченко, 8/4. Он будет работать с 9:00 до 17:00 в ближайшие дни.
"Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявки на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи", — говорится в сообщении.
Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Приморскую районную администрацию на Канатной, 134.
Напомним, в ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.
Также мы писали, что от вражеской атаки пострадал Приморский район города, где дрон оккупантов прилетел в жилые дома. На сегодня увеличилось количество пострадавших.
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