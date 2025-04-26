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На Одещині завершується відбудова будинку після ракетного удару

26 квітня 2025 11:25
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відбудова зруйнованого будинку в Сергіївці на фініші
Будинок у Сергіївці, який постраждав унаслідок ракетного удару РФ. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У селі Сергіївка на Одещині завершується відновлення дев’ятиповерхового житлового будинку, зруйнованого російською ракетою у 2022 році. У будівлі утеплили фасад, провели комунікації, встановили ліфти й облаштували бомбосховище.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

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Допис Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Фото: скриншот

Відновлення будинку в Сергіївці

За їхньою інформацією, у кожній квартирі вже покладено лінолеум, змонтовано плінтуси, пофарбовано стіни, встановлено двері, вимикачі та освітлення. У будинку вже працюють нові ліфти, встановлено пандуси та поручні для маломобільних мешканців. Також облаштовано й сучасне бомбосховище. Внутрішні стіни під’їздів також оновили.

На Одещині завершується відбудова будинку після ракетного удару - фото 2
Відремонтований під'їзд. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Додамо, що всі роботи фінансуються з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — державного механізму підтримки постраждалих громад. Після завершення робіт всі родини, які втратили домівки через російський теракт, зможуть повернутися додому.

На Одещині завершується відбудова будинку після ракетного удару - фото 3
У квартирах постелили лінолеум. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Удар по Сергіївці: що відомо

Дев’ятиповерховий житловий будинок у Сергіївці постраждав 1 липня 2022 року внаслідок ракетного удару російських військ. Три ракети типу Х-22 влучили в селище, одна з них поцілила в цокольний поверх будинку. Внаслідок вибуху перший під’їзд було повністю знищено, ще два отримали серйозні пошкодження. Постраждало 105 зі 106 квартир. Відновлювальні роботи стартували наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп висунув Україні ультиматум про передачу Росії всіх окупованих територій. Також ми писали, що окупанти тримають у Чорному морі споряджений ракетоносій.

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