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На Одесчине завершается восстановление дома после ракетного удара

26 апреля 2025 11:25
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отстройка разрушенного дома в Сергеевке на финише
Дом в Сергеевке, который пострадал в результате ракетного удара РФ. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В селе Сергеевка Одесской области завершается восстановление девятиэтажного жилого дома, разрушенного российской ракетой в 2022 году. В здании утеплили фасад, провели коммуникации, установили лифты и обустроили бомбоубежище.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Сообщение Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Фото: скриншот

Восстановление дома в Сергеевке

По их информации, в каждой квартире уже положен линолеум, смонтированы плинтусы, покрашены стены, установлены двери, выключатели и освещение. В доме уже работают новые лифты, установлены пандусы и поручни для маломобильных жителей. Также обустроено и современное бомбоубежище. Внутренние стены подъездов также обновили.

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Отремонтированный подъезд. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Добавим, что все работы финансируются из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — государственного механизма поддержки пострадавших громад. После завершения работ все семьи, которые потеряли дома из-за российского теракта, смогут вернуться домой.

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В квартирах постелили линолеум. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Удар по Сергеевке: что известно

Девятиэтажный жилой дом в Сергеевке пострадал 1 июля 2022 года в результате ракетного удара российских войск. Три ракеты типа Х-22 попали в поселок, одна из них попала в цокольный этаж дома. В результате взрыва первый подъезд был полностью уничтожен, еще два получили серьезные повреждения. Пострадало 105 из 106 квартир. Восстановительные работы стартовали в конце 2023 года.

Напомним, Дональд Трамп выдвинул Украине ультиматум о передаче России всех оккупированных территорий. Также мы писали, что оккупанты держат в Черном море снаряженный ракетоноситель.

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