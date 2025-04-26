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Росія тримає ракетоносії у Чорному морі — загроза для Одеси

26 квітня 2025 10:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ракетоносії Росії в Чорному та Середземному морях
Бойовий корабель РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 26 квітня у Чорному морі зафіксовано російський корабель із крилатими ракетами "Калібр", а в Середземному — одразу два ракетоносії. Крім того, Росія продовжує нехтувати міжнародними правилами безпеки на морі, вимикаючи ідентифікаційні системи суден.

Про це у суботу, 26 квітня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

Станом на 06:00 26 квітня у Чорному морі перебуває один російський військовий корабель, озброєний ракетами "Калібр". Його залп може сягати до шести ракет. Зазначимо, що це створює потенційну ракетну загрозу для Одеси та України загалом, адже подібні кораблі неодноразово брали участь у масованих обстрілах території нашої держави.

У Середземному морі зафіксовано чотири російські кораблі, два з яких також мають ракети "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет. В Азовському морі ворожих сил морського флоту наразі не зафіксовано.

Рух Керченською протокою

Окрім цього, також стало відомо, що за останню добу Керченською протокою в інтересах РФ пройшли п’ять суден. Три з них увійшли до Чорного моря, одне — далі попрямувало до Босфору. Ще два судна направилися до Азовського моря.

Військові кажуть, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, яка регламентує безпеку на морі. Судна окупанта регулярно вимикають системи автоматичної ідентифікації, що є прямою загрозою як для цивільного судноплавства, так і для стабільності морського простору.

Нагадаємо, у Київській області вранці у суботу, 26 квітня, було чутно вибухи. Також ми писали, що окупанти завдали удару по Кропивницькому

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