Ракетоносители России в Черном и Средиземном морях

Боевой корабль РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 26 апреля в Черном море зафиксирован российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр", а в Средиземном — сразу два ракетоносителя. Кроме того, Россия продолжает пренебрегать международными правилами безопасности на море, выключая идентификационные системы судов.

Об этом в субботу, 26 апреля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

По состоянию на 06:00 26 апреля в Черном море находится один российский военный корабль, вооруженный ракетами "Калибр". Его залп может достигать до шести ракет. Отметим, что это создает потенциальную ракетную угрозу для Одессы и Украины в целом, ведь подобные корабли неоднократно участвовали в массированных обстрелах территории нашего государства.

В Средиземном море зафиксировано четыре российских корабля, два из которых также имеют ракеты "Калибр" с общим залпом до 12 ракет. В Азовском море вражеских сил морского флота пока не зафиксировано.

Движение по Керченскому проливу

Кроме этого, также стало известно, что за последние сутки Керченским проливом в интересах РФ прошли пять судов. Три из них вошли в Черное море, одно - дальше направилось в Босфор. Еще два судна направились в Азовское море.

Военные говорят, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS, которая регламентирует безопасность на море. Суда оккупанта регулярно выключают системы автоматической идентификации, что является прямой угрозой как для гражданского судоходства, так и для стабильности морского пространства.

Напомним, в Киевской области утром в субботу, 26 апреля, были слышны взрывы. Также мы писали, что оккупанты нанесли удар по Кропивницкому.