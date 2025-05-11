Въезд в Молдову 2025 - какие документы нужны украинским водителям

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

Украинским водителям, которые планируют поездку в Молдову, стоит быть внимательными. В конце 2024 года страна изменила правила въезда для авто. Теперь на границе проверяют новый обязательный документ. Без него машину могут развернуть обратно в Украину.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Правила въезда в Молдову

Молдова ужесточила требования для автомобилей, которые въезжают из-за границы. Теперь все транспортные средства — не только легковые, но и микроавтобусы, грузовики и автобусы — должны иметь сертификат технического осмотра.

Это документ, подтверждающий, что авто исправно, без критических поломок и не превышает разрешенный уровень вредных выбросов. Такой сертификат можно получить только на специальных сертифицированных СТО после полной проверки машины. Без него авто не пропустят через границу, даже если есть все остальные документы.

Список обязательных документов для въезда в Молдову

загранпаспорт (биометрический или с визой);

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

полис "Зеленая карта";

сертификат техосмотра;

виньетка (подтверждение уплаты дорожного сбора).

Также важно помнить о таможенных ограничениях. Запрещено перевозить наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты, продукты животного происхождения, саженцы и семена. В случае нарушения правила — товар изымают, а въезд могут запретить.

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