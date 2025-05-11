Порушення в деклараціях посадовців Одещини — скільки приховали

Гроші в пачках. Фото ілюстративне: esbu.gov.ua

В декларації одеського посадовця кіберполіції виявили неправдиві дані на понад 11 мільйонів гривень. Загалом з початку року в Україні перевірили 317 декларацій, і в більш ніж половині з них виявили порушення. Одеська область — серед лідерів за кількістю недостовірних звітів.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Забули задекларувати

Агентство оприлюднило результати перевірок декларацій за квітень 2025 року. Особливу увагу НАЗК звернуло на декларацію начальника відділу в управлінні протидії кіберзлочинам в Одеській області. У його звіті за 2023 рік він забув "відзвітувати" на суму понад 11,1 млн грн. Матеріали перевірки вже долучено до кримінального провадження, яке веде Державне бюро розслідувань.

Загалом з початку року НАЗК завершило 317 повних перевірок декларацій. У 171 з них (54%) виявлено неправдиві відомості на загальну суму майже 1,5 мільярда гривень. У восьми деклараціях зафіксували ознаки незаконного збагачення, у десяти — необґрунтованість активів, а в чотирьох — конфлікт інтересів.

Одещина серед лідерів

Одеська область посіла одне з перших місць у списку регіонів з найбільшою кількістю виявлених порушень: у 11 з 24 перевірених декларацій (46%) дані виявилися недостовірними. Попереду — Дніпропетровська, Київська, Хмельницька та ще кілька областей.

Нагадаємо, членкиня однієї з військово-лікарських комісій на Одещині придбала протягом року 10 квартир, але не вказала цього у декларації. Також ми писали, що Верховна Рада України за січень та лютий 2025 року виплатила 191,1 тис. гривень на компенсацію вартості оренди житла депутатам з Одещини.