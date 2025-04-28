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Скільки одеські депутати отримали грошей із бюджету за проживання

28 квітня 2025 16:57
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
ВР компенсувала деяким депутатам з Одещини вартість оренди житла
Верховна Рада. Фото ілюстративне: Слово і діло
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Верховна Рада України за січень та лютий 2025 року виплатила 191,1 тисяч гривень на компенсацію вартості оренди житла депутатам з Одещини. Хоча статки цих чиновників дозволяють оплатити апартаменти і за власний кошт.

Відповідні документи оприлюднила прес-служба парламенту.

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Хто отримав компенсації

За січень та за лютий у переліку отримувачів компенсації вартості на оренду житла опинилися п'ятеро народних обранців з Одеської області:

  • Сергій Колебошин,
  • Олексій Леонов,
  • Олег Колєв,
  • Микола Скорик,
  • Олександр Ткаченко.

У лютому ці депутати отримали за січень 101,1 тисяч гривень. Олександру Ткаченко виділили 19,5 тисяч гривень, решті — по 20 150 грн. А в березні всім п'ятьом надали за лютий по 18,2 тисяч гривень. Таким чином загальна сума на всіх протягом 2 місяців склала понад 191 тисячу гривень.

Додамо, Микола Скорик у 2024 році задекларував 3,2 мільйони гривень. Олександр Ткаченко та Олег Колєв отримали по 1,7 мільйона гривень зарплатні кожен. Олексый Леонов — 746 328 грн., а Олександр Ткаченко — понад 960 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декларацію Омельчука. А також про декларацію Марата Корольова.

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