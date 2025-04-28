ВР компенсувала деяким депутатам з Одещини вартість оренди житла

Скільки одеські депутати отримали грошей із бюджету за проживання
Верховна Рада України за січень та лютий 2025 року виплатила 191,1 тисяч гривень на компенсацію вартості оренди житла депутатам з Одещини. Хоча статки цих чиновників дозволяють оплатити апартаменти і за власний кошт.
Відповідні документи оприлюднила прес-служба парламенту.
Хто отримав компенсації
За січень та за лютий у переліку отримувачів компенсації вартості на оренду житла опинилися п'ятеро народних обранців з Одеської області:
- Сергій Колебошин,
- Олексій Леонов,
- Олег Колєв,
- Микола Скорик,
- Олександр Ткаченко.
У лютому ці депутати отримали за січень 101,1 тисяч гривень. Олександру Ткаченко виділили 19,5 тисяч гривень, решті — по 20 150 грн. А в березні всім п'ятьом надали за лютий по 18,2 тисяч гривень. Таким чином загальна сума на всіх протягом 2 місяців склала понад 191 тисячу гривень.
Додамо, Микола Скорик у 2024 році задекларував 3,2 мільйони гривень. Олександр Ткаченко та Олег Колєв отримали по 1,7 мільйона гривень зарплатні кожен. Олексый Леонов — 746 328 грн., а Олександр Ткаченко — понад 960 тисяч.
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