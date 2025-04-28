ВР компенсировала некоторым депутатам из Одесской области стоимость аренды жилья

Верховная Рада. Фото иллюстративное: Слово и дело

Верховная Рада Украины за январь и февраль 2025 года выплатила 191,1 тыс. гривен на компенсацию стоимости аренды жилья депутатам из Одесской области. Хотя состояния этих чиновников позволяют оплатить апартаменты и за свой счет.

Соответствующие документы обнародовала пресс-служба парламента.

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За январь и февраль в перечне получателей компенсации стоимости на аренду жилья оказались пятеро народных избранников из Одесской области:

Сергей Колебошин,

Алексей Леонов,

Олег Колев,

Николай Скорик,

Александр Ткаченко.

В феврале эти депутаты получили за январь 101,1 тыс. гривен. Александру Ткаченко выделили 19,5 тыс. гривен, остальным — по 20 150 грн. А в марте всем пятерым предоставили за февраль по 18,2 тыс. гривен. Таким образом общая сумма на всех в течение 2 месяцев составила более 191 тыс. гривен.

Добавим, Николай Скорик в 2024 году задекларировал 3,2 млн гривен. Александр Ткаченко и Олег Колев получили по 1,7 млн гривен зарплаты каждый. Алексей Леонов — 746 328 грн, а Александр Ткаченко — более 960 тыс. гривен.

Напомним, недавно мы писали о декларации Омельчука. А также о декларации Марата Королева.