ВР компенсировала некоторым депутатам из Одесской области стоимость аренды жилья

Сколько денег получили одесские депутаты из бюджета за проживание
Верховная Рада Украины за январь и февраль 2025 года выплатила 191,1 тыс. гривен на компенсацию стоимости аренды жилья депутатам из Одесской области. Хотя состояния этих чиновников позволяют оплатить апартаменты и за свой счет.
Соответствующие документы обнародовала пресс-служба парламента.
Кто получил компенсации
За январь и февраль в перечне получателей компенсации стоимости на аренду жилья оказались пятеро народных избранников из Одесской области:
- Сергей Колебошин,
- Алексей Леонов,
- Олег Колев,
- Николай Скорик,
- Александр Ткаченко.
В феврале эти депутаты получили за январь 101,1 тыс. гривен. Александру Ткаченко выделили 19,5 тыс. гривен, остальным — по 20 150 грн. А в марте всем пятерым предоставили за февраль по 18,2 тыс. гривен. Таким образом общая сумма на всех в течение 2 месяцев составила более 191 тыс. гривен.
Добавим, Николай Скорик в 2024 году задекларировал 3,2 млн гривен. Александр Ткаченко и Олег Колев получили по 1,7 млн гривен зарплаты каждый. Алексей Леонов — 746 328 грн, а Александр Ткаченко — более 960 тыс. гривен.
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