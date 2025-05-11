Нарушения в декларациях чиновников Одесской области - сколько скрыли

Полицейский из Одесчины "забыл" задекларировать 11 млн грн — НАПК
В декларации одесского чиновника киберполиции обнаружили ложные данные на более чем 11 миллионов гривен. Всего с начала года в Украине проверили 317 деклараций, и в более чем половине из них обнаружили нарушения. Одесская область — среди лидеров по количеству недостоверных отчетов.
Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Забыли задекларировать
Агентство обнародовало результаты проверок деклараций за апрель 2025 года. Особое внимание НАПК обратило на декларацию начальника отдела в управлении противодействия киберпреступности в Одесской области. В его отчете за 2023 год он забыл "отчитаться" на сумму более 11,1 млн грн. Материалы проверки уже приобщены к уголовному производству, которое ведет Государственное бюро расследований.
Всего с начала года НАПК завершило 317 полных проверок деклараций. В 171 из них (54%) выявлены ложные сведения на общую сумму почти 1,5 миллиарда гривен. В восьми декларациях зафиксировали признаки незаконного обогащения, в десяти — необоснованность активов, а в четырех — конфликт интересов.
Одесская область среди лидеров
Одесская область заняла одно из первых мест в списке регионов с наибольшим количеством выявленных нарушений: в 11 из 24 проверенных деклараций (46%) данные оказались недостоверными. Впереди — Днепропетровская, Киевская, Хмельницкая и еще несколько областей.
Напомним, член одной из военно-врачебных комиссий в Одесской области приобрела в течение года 10 квартир, но не указала этого в декларации. Также мы писали, что Верховная Рада Украины за январь и февраль 2025 года выплатила 191,1 тыс. гривен на компенсацию стоимости аренды жилья депутатам из Одесской области.
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