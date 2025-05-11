Нарушения в декларациях чиновников Одесской области - сколько скрыли

Деньги в пачках. Фото иллюстративное: esbu.gov.ua

В декларации одесского чиновника киберполиции обнаружили ложные данные на более чем 11 миллионов гривен. Всего с начала года в Украине проверили 317 деклараций, и в более чем половине из них обнаружили нарушения. Одесская область — среди лидеров по количеству недостоверных отчетов.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Забыли задекларировать

Агентство обнародовало результаты проверок деклараций за апрель 2025 года. Особое внимание НАПК обратило на декларацию начальника отдела в управлении противодействия киберпреступности в Одесской области. В его отчете за 2023 год он забыл "отчитаться" на сумму более 11,1 млн грн. Материалы проверки уже приобщены к уголовному производству, которое ведет Государственное бюро расследований.

Всего с начала года НАПК завершило 317 полных проверок деклараций. В 171 из них (54%) выявлены ложные сведения на общую сумму почти 1,5 миллиарда гривен. В восьми декларациях зафиксировали признаки незаконного обогащения, в десяти — необоснованность активов, а в четырех — конфликт интересов.

Одесская область среди лидеров

Одесская область заняла одно из первых мест в списке регионов с наибольшим количеством выявленных нарушений: в 11 из 24 проверенных деклараций (46%) данные оказались недостоверными. Впереди — Днепропетровская, Киевская, Хмельницкая и еще несколько областей.

Напомним, член одной из военно-врачебных комиссий в Одесской области приобрела в течение года 10 квартир, но не указала этого в декларации. Также мы писали, что Верховная Рада Украины за январь и февраль 2025 года выплатила 191,1 тыс. гривен на компенсацию стоимости аренды жилья депутатам из Одесской области.