На Одещині судили членкиню ВЛК, яка купила квартир на 10,6 мільйона

Любов Кожухаренко. Фото: 368

Членкиня однієї з військово-лікарських комісій на Одещині придбала протягом року 10 квартир, але не вказала цього у декларації. Правоохоронці відкрили кримінальну справу та скерували до Фрунзівського суду Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Фігурантка впродовж 2023 року стала власницею 10 квартир та чотирьох нежитлових приміщень на загальну суму 10 мільйонів 638,6 тисячі гривень. Крім того, вона приховала земельну ділянку, яку придбала у 2022 році вартістю 433 тисячі 136 гривень. У декларації за 2023 рік Любов Кожухаренко згадала лише про апартаменти на 63 квадратні метри та автівку ВАЗ (1997). Водночас жінка вказала, що того року заробила на посаді лікарки 421 тисячу гривень. Підозрювана визнала свою вину у вчинені кримінального правопорушення та розкаялася.

Що вирішив суд на Одещині

Фігурантку визнали винною в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. Фрунзівський районний суд Одеської області призначив Любов Кожухаренко штраф у 68 тисяч гривень. Крім того, позбавив її права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави, терміном на один рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над військовим, який полюбляв наркотики. А також про жінку, яка замовила свого брата.