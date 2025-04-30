В Одесской области судили члена ВВК, которая купила квартир на 10,6 миллионов

Любовь Кожухаренко. Фото: 368

Член одной из военно-врачебных комиссий в Одесской области приобрела в течение года 10 квартир, но не указала этого в декларации. Правоохранители открыли уголовное дело и направили во Фрунзовский суд Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Фигурантка в течение 2023 года стала владелицей 10 квартир и четырех нежилых помещений на общую сумму 10 миллионов 638,6 тысячи гривен. Кроме того, она скрыла земельный участок, который приобрела в 2022 году стоимостью 433 тысячи 136 гривен. В декларации за 2023 год Любовь Кожухаренко упомянула только об апартаментах на 63 квадратных метра и автомобиле ВАЗ (1997). В то же время женщина указала, что в том году заработала в должности врача 421 тысячу гривен. Подозреваемая признала свою вину в совершении уголовного преступления и раскаялась.

Что решил суд в Одесской области

Фигурантку признали виновной в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларации. Фрунзовский районный суд Одесской области приговорил Любовь Кожухаренко к штрафу в 68 тысяч гривен. Кроме того, лишил ее права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства сроком на один год.

Напомним, недавно мы писали о суде над военным, который любил наркотики. А также о женщине, которая заказала своего брата.