На Одещині викрили схему незаконного переправлення ухилянтів у Молдову

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Чоловік відвозив ухилянтів з Одеси до прикордонних районів області, звідки їх човном переправляли до невизнаного Придністров'я. Однак під час надання послуг одному з клієнтів його затримали прикордонники.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 36-річний чоловік підшукував клієнтів через соцмережі, обіцяючи кожному з них гарантований і безпечний виїзд за кордон. Фігурант діяв за чітко налагодженим планом: зустрічав військовозобов’язаних в Одесі та особисто доставляв їх на електрокарі до прикордоння. А вже біля річки на них мав очікувати човен, який надалі повинен був переправити їх до невизнаного ПМР. Вартість такого сервісу становила 8 тисяч доларів США з авансовим платежем у 500 доларів. Правоохоронці затримали ділка з клієнтом біля узбережжя річки під час спроби перетину кордону. У перевізника вилучено гроші, отримані злочинним шляхом, транспортний засіб, мобільний телефон та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 60 тисяч 560 гривень. Ділку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про прикордонницю, яка випускала ухилянтів у Молдову. А також про одеситку, яка торгувала водійськими правами.