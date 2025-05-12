Де та як завтра можна стати донором крові в Одесі - бійці ЗСУ потребують допомоги

Здача крові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у медзакладах міста є велика та термінова потреба у донорах крові. На даний час вкрай необхідна допомога людей із 1-ю позитивною групою.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Як здати кров

Допомогти можна завтра з 09:00 ранку. Стати донором можуть лише громадяни України віком від 18 років. Повідомити про своє бажання здати кров можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в крові. Також на каналі ви дізнаєтеся про переваги та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Як підготуватися до здачі крові

Якщо ви плануєте стати донором крові, вам потрібно підготуватися до процедури наступним чином:

Перед тим як здати кров, вам потрібно перевірити, чи відповідаєте вимогам для донорства. Зазвичай донором може бути людина віком від 18 до 65 років з масою тіла понад 50 кг.

До процедури донорства важливо збільшити рівень заліза в організмі, оскільки це допоможе швидко відновити кров. Їжа, багата на залізо, така як червоне м'ясо, риба, яйця та зелені овочі, може бути корисною.

Важливо відпочити перед тим, як віддати кров. Застосовуйте здоровий розум і уникаєте фізичної активності перед процедурою.

Перед процедурою донора запросять заповнити анкету та пред'явити документ, який підтверджує вашу особу. Отже візьміть з собою паспорт.

Після процедури донорства важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати важкої фізичної активності. Не забувайте пити достатню кількість рідин та їсти здорову їжу.

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити собі та тому, хто отримає вашу кров.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про роботу Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про новий цифровий рентген.