Новая схема движения не одесском перекрестке - что необходимо знать водителям во избежание штрафов и ДТП

Перекресток в центре. Фото: скриншот

Изменилась схема движения на перекрестке улиц Вадима Корженко (Осипова) и Троицкой. На светофорах уже установили новые знаки, поэтому водителям необходимо быть бдительными, чтобы не получить штраф и не попасть в ДТП.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Новая схема движения

С сегодняшнего дня, с 12 мая, проезжая часть улицы Вадима Корженко (бывшая Осипова) стала главной дорогой, а Вадима Корженко — второстепенной. В связи с этим городские власти просят участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать приоритет проезда перекрестков.

"Будьте осторожны, соблюдайте правила дорожного движения!",— говорится в сообщении мэрии.

Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Перекресток в Одессе. Фото: мэрия

Установка знака. Фото: мэрия

Штрафы за нарушение ПДД

Напомним, за нарушение правил дорожного движения предусмотрены следующие штрафы:

Превышение скорости — от 340 до 1 700 грн, в зависимости от степени нарушения. Камеры фиксируют автоматически.

Проезд на красный свет — 680 грн.

Неправильная парковка — от 340 грн, а в случае эвакуации автомобиля — еще больше.

Езда без ремня безопасности — 510 грн.

Управление в нетрезвом состоянии — от 17 000 грн и даже лишение прав.

Напомним, недавно мы писали о новых круговых развязках города. А также о веломаршруте, который появился в Одессе.