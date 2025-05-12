Новая схема движения не одесском перекрестке - что необходимо знать водителям во избежание штрафов и ДТП

В Одессе на одном из перекрестков изменена схема движения
Изменилась схема движения на перекрестке улиц Вадима Корженко (Осипова) и Троицкой. На светофорах уже установили новые знаки, поэтому водителям необходимо быть бдительными, чтобы не получить штраф и не попасть в ДТП.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Новая схема движения
С сегодняшнего дня, с 12 мая, проезжая часть улицы Вадима Корженко (бывшая Осипова) стала главной дорогой, а Вадима Корженко — второстепенной. В связи с этим городские власти просят участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать приоритет проезда перекрестков.
"Будьте осторожны, соблюдайте правила дорожного движения!",— говорится в сообщении мэрии.
Штрафы за нарушение ПДД
Напомним, за нарушение правил дорожного движения предусмотрены следующие штрафы:
- Превышение скорости — от 340 до 1 700 грн, в зависимости от степени нарушения. Камеры фиксируют автоматически.
- Проезд на красный свет — 680 грн.
- Неправильная парковка — от 340 грн, а в случае эвакуации автомобиля — еще больше.
- Езда без ремня безопасности — 510 грн.
- Управление в нетрезвом состоянии — от 17 000 грн и даже лишение прав.
Напомним, недавно мы писали о новых круговых развязках города. А также о веломаршруте, который появился в Одессе.
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