Нова схема руху не одеському перехресті - що необхідно знати водіям щоб уникнути штрафів та ДТП

Перехрестя в центрі. Фото: скриншот

Змінилася схема руху на перехресті вулиць Вадима Корженка (Осипова) та Троїцької. На світлофорах вже встановили нові знаки, тому водіям необхідно бути пильними, аби не отримати штраф та не потрапити у ДТП.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Нова схема руху

Відсьогодні, з 12 травня, проїжджа частина вулиці Вадима Корженка (колишня Осипова) стала головною дорогою, а Вадима Корженка — другорядною. У зв'язку з цим міська влада просить учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватись пріоритету проїзду перехресть.

"Будьте обережні! Дотримуйтеся правил дорожнього руху!", — йдеться у повідомленні мерії.

Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Перехрестя в Одесі. Фото: мерія

Встановлення знаку. Фото: мерія

Штрафи за порушення ПДР

Нагадаємо, за порушення правил дорожнього руху передбачені наступні штрафи:

Перевищення швидкості — від 340 до 1 700 грн, залежно від ступеня порушення. Камери фіксують автоматично.

Проїзд на червоне світло — 680 грн.

Неправильне паркування — від 340 грн, а у разі евакуації автомобіля — ще більше.

Їзда без ременя безпеки — 510 грн.

Керування у нетверезому стані — від 17 000 грн і навіть позбавлення прав.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові кругові розв'язки міста. А також про веломаршрут, що з'явився в Одесі.