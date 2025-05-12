Нова схема руху не одеському перехресті - що необхідно знати водіям щоб уникнути штрафів та ДТП

В Одесі на одному з перехресть змінено схему руху
Змінилася схема руху на перехресті вулиць Вадима Корженка (Осипова) та Троїцької. На світлофорах вже встановили нові знаки, тому водіям необхідно бути пильними, аби не отримати штраф та не потрапити у ДТП.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Нова схема руху
Відсьогодні, з 12 травня, проїжджа частина вулиці Вадима Корженка (колишня Осипова) стала головною дорогою, а Вадима Корженка — другорядною. У зв'язку з цим міська влада просить учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватись пріоритету проїзду перехресть.
"Будьте обережні! Дотримуйтеся правил дорожнього руху!", — йдеться у повідомленні мерії.
Штрафи за порушення ПДР
Нагадаємо, за порушення правил дорожнього руху передбачені наступні штрафи:
- Перевищення швидкості — від 340 до 1 700 грн, залежно від ступеня порушення. Камери фіксують автоматично.
- Проїзд на червоне світло — 680 грн.
- Неправильне паркування — від 340 грн, а у разі евакуації автомобіля — ще більше.
- Їзда без ременя безпеки — 510 грн.
- Керування у нетверезому стані — від 17 000 грн і навіть позбавлення прав.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові кругові розв'язки міста. А також про веломаршрут, що з'явився в Одесі.
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