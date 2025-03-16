В Одессе не работает светофор на оживленном перекрестке

В Одессе выключили светофор на важном перекрестке — почему
В Одессе начнут модернизацию одного из ключевых светофоров на оживленном перекрестке. Во время работ объект временно не будет работать, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.
Об этом в субботу, 15 марта, сообщили в Одесском городском совете.
Модернизация светофора в Одессе
По их информации с 16 марта коммунальное учреждение "СМЭП" начнет модернизацию светофорного объекта на перекрестке проспектов Шевченко и Леси Украинки (Гагарина). Обновление светофора призвано улучшить безопасность движения и уменьшить пробки на этом участке.
По предварительным расчетам, работы продлятся около недели. В этот период возможны временные изменения в движении транспорта, поэтому водителям советуют заранее планировать маршруты.
Городские власти призывают водителей и пешеходов быть внимательными и придерживаться временных схем движения, которые будут установлены на время работ.
Напомним, сегодня в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения. Также мы писали, что сейчас на трассе Одесса-Рени проезд не затруднен, а на пропускных пунктах в Молдову и Румынию пока нет очередей.
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