Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на ранок 16 березня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса-Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії сьогодні також можна дістатися без великих труднощів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Авангарду, Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, чоловік сфальсифікував військові документи та намагався використати їх на кордоні на Одещині. Також ми писали, що водіям, які планують поїздку до Молдови, варто уважно перевірити документи, адже без сертифіката технічного огляду в’їзд до країни заборонений.