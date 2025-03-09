Нові правила в’їзду до Молдови для водіїв: що змінилося

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

Водіям, які планують поїздку до Молдови, варто уважно перевірити документи. Країна запровадила нові правила перетину кордону, і тепер без сертифіката технічного огляду в’їзд заборонений.

Що ще потрібно знати мандрівникам до Молдови — розбирались журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Без техогляду не пустять в Молдову

З кінця 2024 року в Молдові набули чинності оновлені вимоги для в’їзду автотранспорту. Відтепер водіям обов’язково потрібно мати при собі сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Це стосується як легкових авто, так і вантажівок та автобусів, інакше перетнути кордон з сусідньою країною не вдасться.

Які документи необхідні для перетину кордону з Молдовою: перелік

Попри те, що між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду автомобілем необхідно мати:

Дійсний закордонний паспорт

Водійське посвідчення відповідної категорії

Техпаспорт автомобіля

Сертифікат про технічний огляд транспортного засобу

Страховий поліс "Зелена карта"

Сплачений дорожній збір (vinieta)

Відсутність хоча б одного з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.

Що заборонено ввозити до Молдови

Митні правила також залишаються суворими. До переліку заборонених для ввезення предметів входять:

Наркотичні речовини та токсичні матеріали

Зброя та боєприпаси

Лікарські препарати, що потребують рецепта, без відповідних документів

Антикваріат та культурні цінності без дозволу

Продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти), насіння та саджанці

Нові вимоги щодо техогляду покликані підвищити безпеку на дорогах, тож перед поїздкою водіям варто перевірити всі необхідні документи, щоб уникнути проблем на кордоні.

Нагадаємо, ми писали, яка країна найшвидше і найдешевше надає громадянство. Також ми писали, що існує можливість отримати громадянство за правом народження. Чимало країн автоматично надають статус громадянина, народженим на їх території.