Новые правила въезда в Молдову для водителей: что изменилось

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

Водителям, которые планируют поездку в Молдову, стоит внимательно проверить документы. Страна ввела новые правила пересечения границы, и теперь без сертификата технического осмотра въезд запрещен.

Что еще нужно знать путешественникам в Молдову — разбирались журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Без техосмотра не пустят в Молдову

С конца 2024 года в Молдове вступили в силу обновленные требования для въезда автотранспорта. Отныне водителям обязательно нужно иметь при себе сертификат технического осмотра транспортного средства. Это касается как легковых авто, так и грузовиков и автобусов, иначе пересечь границу с соседней страной не удастся.

Какие документы необходимы для пересечения границы с Молдовой: перечень

Несмотря на то, что между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:

Действительный загранпаспорт

Водительское удостоверение соответствующей категории

Техпаспорт автомобиля

Сертификат о техническом осмотре транспортного средства

Страховой полис "Зеленая карта"

Оплаченный дорожный сбор (vinieta)

Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.

Что запрещено ввозить в Молдову

Таможенные правила также остаются строгими. В перечень запрещенных для ввоза предметов входят:

Наркотические вещества и токсичные материалы

Оружие и боеприпасы

Лекарственные препараты, требующие рецепта, без соответствующих документов

Антиквариат и культурные ценности без разрешения

Продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты), семена и саженцы

Новые требования по техосмотру призваны повысить безопасность на дорогах, поэтому перед поездкой водителям стоит проверить все необходимые документы, чтобы избежать проблем на границе.

Напомним, мы писали какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство. Также мы писали, что существует возможность получить гражданство по праву рождения. Многие страны автоматически предоставляют статус гражданина новорожденным на их территории.