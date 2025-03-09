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В Молдову пустят только с этим документом — одесситам стоит знать

9 марта 2025 18:21
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Новые правила въезда в Молдову для водителей: что изменилось
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Водителям, которые планируют поездку в Молдову, стоит внимательно проверить документы. Страна ввела новые правила пересечения границы, и теперь без сертификата технического осмотра въезд запрещен.

Что еще нужно знать путешественникам в Молдову — разбирались журналисты Новини.LIVE.

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С конца 2024 года в Молдове вступили в силу обновленные требования для въезда автотранспорта. Отныне водителям обязательно нужно иметь при себе сертификат технического осмотра транспортного средства. Это касается как легковых авто, так и грузовиков и автобусов, иначе пересечь границу с соседней страной не удастся.

Какие документы необходимы для пересечения границы с Молдовой: перечень

Несмотря на то, что между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:

  • Действительный загранпаспорт
  • Водительское удостоверение соответствующей категории
  • Техпаспорт автомобиля
  • Сертификат о техническом осмотре транспортного средства
  • Страховой полис "Зеленая карта"
  • Оплаченный дорожный сбор (vinieta)

Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.

Что запрещено ввозить в Молдову

Таможенные правила также остаются строгими. В перечень запрещенных для ввоза предметов входят:

  • Наркотические вещества и токсичные материалы
  • Оружие и боеприпасы
  • Лекарственные препараты, требующие рецепта, без соответствующих документов
  • Антиквариат и культурные ценности без разрешения
  • Продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты), семена и саженцы

Новые требования по техосмотру призваны повысить безопасность на дорогах, поэтому перед поездкой водителям стоит проверить все необходимые документы, чтобы избежать проблем на границе.

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