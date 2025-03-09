Новые правила въезда в Молдову для водителей: что изменилось

В Молдову пустят только с этим документом — одесситам стоит знать
Водителям, которые планируют поездку в Молдову, стоит внимательно проверить документы. Страна ввела новые правила пересечения границы, и теперь без сертификата технического осмотра въезд запрещен.
Что еще нужно знать путешественникам в Молдову — разбирались журналисты Новини.LIVE.
Без техосмотра не пустят в Молдову
С конца 2024 года в Молдове вступили в силу обновленные требования для въезда автотранспорта. Отныне водителям обязательно нужно иметь при себе сертификат технического осмотра транспортного средства. Это касается как легковых авто, так и грузовиков и автобусов, иначе пересечь границу с соседней страной не удастся.
Какие документы необходимы для пересечения границы с Молдовой: перечень
Несмотря на то, что между Украиной и Молдовой действует безвизовый режим, для въезда на автомобиле необходимо иметь:
- Действительный загранпаспорт
- Водительское удостоверение соответствующей категории
- Техпаспорт автомобиля
- Сертификат о техническом осмотре транспортного средства
- Страховой полис "Зеленая карта"
- Оплаченный дорожный сбор (vinieta)
Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.
Что запрещено ввозить в Молдову
Таможенные правила также остаются строгими. В перечень запрещенных для ввоза предметов входят:
- Наркотические вещества и токсичные материалы
- Оружие и боеприпасы
- Лекарственные препараты, требующие рецепта, без соответствующих документов
- Антиквариат и культурные ценности без разрешения
- Продукты животного происхождения (мясо, молочные продукты), семена и саженцы
Новые требования по техосмотру призваны повысить безопасность на дорогах, поэтому перед поездкой водителям стоит проверить все необходимые документы, чтобы избежать проблем на границе.
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