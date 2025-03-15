Чоловік підробив документи для уникнення мобілізації

На Одещині чоловік з фейковими документами хотів перетнути кордон
Чоловік із Херсону сфальсифікував військові документи, щоб безперешкодно пересуватися територією України. Він замовив печатки, виготовив підроблені довідки та намагався використати їх на кордоні на Одещині.
Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.
Чоловік хотів перетнути кордон із фейковими документами
Згідно з матеріалами слідства, на початку липня 2023 року уродженець Херсону вирішив уникнути мобілізації, підробивши документи. Для цього він через інтернет придбав три кліше печаток та штампів, які використовуються у військових комісаріатах. За фальшиві атрибути чоловік заплатив 4000 гривень.
Отримавши печатки, він у своїй квартирі виготовив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Обидва документи містили неправдиві дані про його непридатність до військової служби.
10 листопада 2023 року, о 11:31, чоловік пред’явив підроблені документи на пункті пропуску "Маяки — Удобне — Паланка", намагаючись виїхати з країни. Однак прикордонники виявили фальсифікацію.
Яке покарання за підроблені документи
Білгород-Дністровський міськрайонний суд розглянув справу у спрощеному порядку, оскільки обвинувачений визнав свою провину. Його дії кваліфікували за статтею підробка та використання фальшивих документів. Суддя врахував щире каяття чоловіка і призначив йому штраф у 850 грн та один рік пробаційного нагляду.
Нагадаємо, у Кропивницькому суд виніс вирок чоловіку, який адміністрував Telegram-канал із даними про пересування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та поліції. Також ми писали, що експроректор одного з університетів в Ужгороді зараховував військовозобов'язаних до навчального закладу без вступних іспитів.
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