Чоловік підробив документи для уникнення мобілізації

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

Чоловік із Херсону сфальсифікував військові документи, щоб безперешкодно пересуватися територією України. Він замовив печатки, виготовив підроблені довідки та намагався використати їх на кордоні на Одещині.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Згідно з матеріалами слідства, на початку липня 2023 року уродженець Херсону вирішив уникнути мобілізації, підробивши документи. Для цього він через інтернет придбав три кліше печаток та штампів, які використовуються у військових комісаріатах. За фальшиві атрибути чоловік заплатив 4000 гривень.

Отримавши печатки, він у своїй квартирі виготовив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії. Обидва документи містили неправдиві дані про його непридатність до військової служби.

10 листопада 2023 року, о 11:31, чоловік пред’явив підроблені документи на пункті пропуску "Маяки — Удобне — Паланка", намагаючись виїхати з країни. Однак прикордонники виявили фальсифікацію.

Яке покарання за підроблені документи

Білгород-Дністровський міськрайонний суд розглянув справу у спрощеному порядку, оскільки обвинувачений визнав свою провину. Його дії кваліфікували за статтею підробка та використання фальшивих документів. Суддя врахував щире каяття чоловіка і призначив йому штраф у 850 грн та один рік пробаційного нагляду.

Нагадаємо, у Кропивницькому суд виніс вирок чоловіку, який адміністрував Telegram-канал із даними про пересування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та поліції. Також ми писали, що експроректор одного з університетів в Ужгороді зараховував військовозобов'язаних до навчального закладу без вступних іспитів.