Мужчина подделал документы для избежания мобилизации

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

Мужчина из Херсона сфальсифицировал военные документы, чтобы беспрепятственно передвигаться по территории Украины. Он заказал печати, изготовил поддельные справки и пытался использовать их на границе в Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Согласно материалам следствия, в начале июля 2023 года уроженец Херсона решил избежать мобилизации, подделав документы. Для этого он через интернет приобрел три клише печатей и штампов, которые используются в военных комиссариатах. За фальшивые атрибуты мужчина заплатил 4000 гривен.

Получив печати, он в своей квартире изготовил временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии. Оба документа содержали ложные данные о его непригодности к военной службе.

10 ноября 2023 года, в 11:31, мужчина предъявил поддельные документы на пункте пропуска "Маяки — Удобное — Паланка", пытаясь выехать из страны. Однако пограничники обнаружили фальсификацию.

Какое наказание за поддельные документы

Белгород-Днестровский горрайонный суд рассмотрел дело в упрощенном порядке, поскольку обвиняемый признал свою вину. Его действия квалифицировали по статье подделка и использование фальшивых документов. Судья учел искреннее раскаяние мужчины и назначил ему штраф в 850 грн и один год пробационного надзора.

Напомним, в Кропивницком суд вынес приговор мужчине, который администрировал Telegram-канал с данными о передвижении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции. Также мы писали, что экс-проректор одного из университетов в Ужгороде зачислял военнообязанных в учебное заведение без вступительных экзаменов.