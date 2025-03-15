Які будуть графіки відключення світла в Одесі 16 березня

Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на неділю
Ситуація в енергосистемі України залишається в складному стані через постійні обстріли з боку російських військ. Проте на 16 березня в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.
Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Втім, енергетики все ж таки закликають мешканців залишатися відповідальними та економити електроенергію, адже ситуація може змінитися. Рекомендується:
- не вмикати одночасно потужні електроприлади,
- користуватися енергоощадними лампами,
- за можливості зменшити використання електрообігрівачів.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, за яке порушення з газом доведеться заплатити чималий штраф. Також повідомляли, що у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян, у кого в оселі є електричне опалення.
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