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Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на неділю

15 березня 2025 20:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Які будуть графіки відключення світла в Одесі 16 березня
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Ситуація в енергосистемі України залишається в складному стані через постійні обстріли з боку російських військ. Проте на 16 березня в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Втім, енергетики все ж таки закликають мешканців залишатися відповідальними та економити електроенергію, адже ситуація може змінитися. Рекомендується:

  • не вмикати одночасно потужні електроприлади,
  • користуватися енергоощадними лампами,
  • за можливості зменшити використання електрообігрівачів.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, за яке порушення з газом доведеться заплатити чималий штраф. Також повідомляли, що у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян, у кого в оселі є електричне опалення.

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