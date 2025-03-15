Какие будут графики отключения света в Одессе 16 марта

Графики отключения света в Одессе — какие прогнозы на воскресенье
Ситуация в энергосистеме Украины остается в сложном состоянии из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск. Однако на 16 марта в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.
Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Впрочем, энергетики все же призывают жителей оставаться ответственными и экономить электроэнергию, ведь ситуация может измениться. Рекомендуется:
- не включать одновременно мощные электроприборы,
- пользоваться энергосберегающими лампами,
- по возможности уменьшить использование электрообогревателей.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время возобновление подачи света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы писали за какое нарушение с газом придется заплатить немалый штраф. Также сообщали, что в мае 2025 года подорожает электрическая энергия для части граждан, у кого в доме есть электрическое отопление.
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