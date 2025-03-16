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В Одесі вимкнули світлофор на важливому перехресті — чому

16 березня 2025 10:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі не працює світлофор на жвавому перехресті
Світлофор в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі розпочнуть модернізацію одного з ключових світлофорів на жвавому перехресті. Під час робіт об'єкт тимчасово не працюватиме, тож водіям та пішоходам варто бути уважними.

Про це у суботу, 15 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Повідомлення Одеської міської ради. Фото: скриншот

Модернізація світлофора в Одесі

За їхньою інформацією з 16 березня комунальна установа "СМЕП" розпочне модернізацію світлофорного об’єкта на перехресті проспектів Шевченка та Лесі Українки (Гагаріна). Оновлення світлофора покликане покращити безпеку руху та зменшити затори на цій ділянці.

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Світлофор, який відключили в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

За попередніми розрахунками, роботи триватимуть близько тижня. У цей період можливі тимчасові зміни у русі транспорту, тому водіям радять заздалегідь планувати маршрути.

Міська влада закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися тимчасових схем руху, які будуть встановлені на час робіт.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення. Також ми писали, що наразі на трасі Одеса-Рені проїзд не ускладнений, а на пропускних пунктах в Молдову та Румунію поки немає черг

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