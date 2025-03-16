В Одесі не працює світлофор на жвавому перехресті

Світлофор в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі розпочнуть модернізацію одного з ключових світлофорів на жвавому перехресті. Під час робіт об'єкт тимчасово не працюватиме, тож водіям та пішоходам варто бути уважними.

Про це у суботу, 15 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Модернізація світлофора в Одесі

За їхньою інформацією з 16 березня комунальна установа "СМЕП" розпочне модернізацію світлофорного об’єкта на перехресті проспектів Шевченка та Лесі Українки (Гагаріна). Оновлення світлофора покликане покращити безпеку руху та зменшити затори на цій ділянці.

Світлофор, який відключили в Одесі. Фото: скриншот з google/maps

За попередніми розрахунками, роботи триватимуть близько тижня. У цей період можливі тимчасові зміни у русі транспорту, тому водіям радять заздалегідь планувати маршрути.

Міська влада закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися тимчасових схем руху, які будуть встановлені на час робіт.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення. Також ми писали, що наразі на трасі Одеса-Рені проїзд не ускладнений, а на пропускних пунктах в Молдову та Румунію поки немає черг.