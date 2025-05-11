Новый рентген в больнице Одессы - для кого приобрели

В Одессе появился новый цифровой рентген — в какой больнице
Одна из городских больниц Одессы получила новый рентгендиагностический комплекс IMAX, приобретенный за счет бюджета громады. Современный цифровой аппарат обеспечивает четкие изображения и безопасную диагностику.
Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в Одесском городском совете.
Рентгендиагностический комплекс IMAX в Одессе
Новейший рентгендиагностический комплекс IMAX купили для городской клинической больницы №8. Оборудование приобрели за средства муниципального бюджета, как часть программы модернизации медучреждений города.
Новый цифровой рентген обеспечивает высокое качество изображений, что значительно облегчает процесс диагностики для врачей. Кроме того, аппарат минимизирует лучевую нагрузку на пациентов и медицинских работников, что делает обследование более безопасным. Оборудование позволит быстрее и точнее выявлять повреждения, принимать обоснованные решения по лечению и повысить качество помощи.
В горсовете отмечают, что обновление оборудования в больницах — это инвестиция в здоровье громады и еще один шаг к современной медицине в Одессе.
Добавим, что ранее поликлинический корпус городской больницы № 8 был отремонтирован при финансовой поддержке Программы развития ООН.
Напомним, в Одессе завершается капитальный ремонт жилого дома, который трижды подвергался ударам от армии РФ. Также мы писали, что Нацбанк Украины в очередной раз не смог продать имущественный комплекс в промышленной зоне Одессы.
Читайте Новини.LIVE!