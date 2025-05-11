Новый рентген в больнице Одессы - для кого приобрели

Цифровой рентген в больнице Одессы. Фото: ОГС

Одна из городских больниц Одессы получила новый рентгендиагностический комплекс IMAX, приобретенный за счет бюджета громады. Современный цифровой аппарат обеспечивает четкие изображения и безопасную диагностику.

Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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Рентгендиагностический комплекс IMAX в Одессе

Новейший рентгендиагностический комплекс IMAX купили для городской клинической больницы №8. Оборудование приобрели за средства муниципального бюджета, как часть программы модернизации медучреждений города.

Одесская клиническая больница №8. Фото: ОГС

Новый цифровой рентген обеспечивает высокое качество изображений, что значительно облегчает процесс диагностики для врачей. Кроме того, аппарат минимизирует лучевую нагрузку на пациентов и медицинских работников, что делает обследование более безопасным. Оборудование позволит быстрее и точнее выявлять повреждения, принимать обоснованные решения по лечению и повысить качество помощи.

В горсовете отмечают, что обновление оборудования в больницах — это инвестиция в здоровье громады и еще один шаг к современной медицине в Одессе.

Добавим, что ранее поликлинический корпус городской больницы № 8 был отремонтирован при финансовой поддержке Программы развития ООН.

Напомним, в Одессе завершается капитальный ремонт жилого дома, который трижды подвергался ударам от армии РФ. Также мы писали, что Нацбанк Украины в очередной раз не смог продать имущественный комплекс в промышленной зоне Одессы.