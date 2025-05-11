Новий рентген у лікарні Одеси — для кого придбали

Цифровий рентген в лікарні Одеси. Фото: ОМР

Одна з міських лікарень Одеси отримала новий рентгендіагностичний комплекс IMAX, придбаний коштом бюджету громади. Сучасний цифровий апарат забезпечує чіткі зображення та безпечну діагностику.

Про це у неділю, 11 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Рентгендіагностичний комплекс IMAX в Одесі

Новітній рентгендіагностичний комплекс IMAX купили для міської клінічної лікарні №8. Обладнання придбали за кошти муніципального бюджету, як частину програми модернізації медзакладів міста.

Одеська клінічна лікарня №8. Фото: ОМР

Новий цифровий рентген забезпечує високу якість зображень, що значно полегшує процес діагностики для лікарів. Крім того, апарат мінімізує променеве навантаження на пацієнтів та медичних працівників, що робить обстеження безпечнішим. Обладнання дозволить швидше та точніше виявляти ушкодження, приймати обґрунтовані рішення щодо лікування та підвищити якість допомоги.

У міськраді наголошують, що оновлення обладнання в лікарнях — це інвестиція у здоров’я громади та ще один крок до сучасної медицини в Одесі.

Додамо, що раніше поліклінічний корпус міської лікарні № 8 було відремонтовано за фінансової підтримки Програми розвитку ООН.

Нагадаємо, в Одесі завершується капітальний ремонт житлового будинку, який тричі зазнавав ударів від армії РФ. Також ми писали, що Нацбанк України вкотре не зміг продати майновий комплекс у промисловій зоні Одеси.