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НБУ не зміг продати величезний комплекс на околиці Одеси

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Дата публікації: 10 травня 2025 13:50
Майновий комплекс НБУ в Одесі знову не продано
Майновий комплекс Нацбанку, який продають в Одесі. Фото: setam.net

Національний банк України вкотре не зміг продати майновий комплекс у промисловій зоні Одеси. Аукціон, який мав відбутися 7 травня, зірвався через відсутність охочих взяти в ньому участь. Це вже третя спроба реалізувати об'єкт, площею понад 25 тисяч квадратних метрів.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

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Повідомлення про скасування торгів. Фото: скриншот

Комплекс НБУ в Одесі не продали

Комплекс розташований на вулиці 19-й кілометр Старокиївської дороги, 34, що приблизно за 16 км від центру Одеси. До нього входять десятки нежитлових об'єктів: головний корпус, адміністративні приміщення, склади, залізнична колія, столярний цех, автоплатформи, електроцех, торговий павільйон, автомийка, блок-заправка та інші будівлі.

НБУ не зміг продати величезний комплекс на околиці Одеси - фото 2
Майновий комплекс Нацбанку, який продають в Одесі. Фото: Prozorro.Sale
НБУ не зміг продати величезний комплекс на околиці Одеси - фото 3
Будівля, яка входить в комплекс. Фото: Prozorro.Sale

Початкова вартість лота становила понад 92,6 мільйона гривень. Хоча організатори зазначили в оголошенні, що об’єкт виставляється вперше, за фактом це вже третя спроба продати комплекс. Попередні торги планували провести 5 грудня 2024 року та 14 лютого 2025 року, але вони також не відбулися через нульову активність.

НБУ не зміг продати величезний комплекс на околиці Одеси - фото 2
Комплекс, який продають в Одесі. Фото: google.maps

Поки що незрозуміло, чи буде оголошено нову дату торгів, однак досвід минулих спроб свідчить: знайти покупця для такого великого комплексу в Одесі — непросте завдання.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет оштрафував АТ "Одеський припортовий завод" на більш ніж півмільйона гривень. Також ми писали, що Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової проведе масштабну реконструкцію свого гуртожитку на Старопортофранківській.

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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