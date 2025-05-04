Ремонт гуртожитку Одеської музичної академії 2025

Робітники проводять ремонтні роботи в приміщенні. Фото ілюстративне: УНІАН

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової проведе масштабну реконструкцію свого гуртожитку на Старопортофранківській. Проєкт коштуватиме понад 11 мільйонів гривень. Завершити всі роботи планують до кінця року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про тендер. Фото: скриншот

Ремонт гуртожитку в Одесі

Згідно з тендерною документацією, роботи охоплюють утеплення фасадів мінеральними плитами різної товщини, гідроізоляцію фундаментів, встановлення водостічних систем, вентиляційного обладнання та утеплення віконних укосів. Також передбачено облаштування ґанків, сходових клітин, підшивок стель, нових покриттів і бордюрів.

Гуртожиток Одеської національної музична академії імені А. В. Нежданової. Фото: скриншот з google/maps

Підвальні та цокольні приміщення планують адаптувати під укриття. Їх буде обладнано вентиляцією, гідроізоляцією та іншими необхідними системами для безпечного перебування людей у разі небезпеки.

Окрему увагу приділять зовнішньому вигляду будівлі: фасад буде оновлено, оштукатурено та пофарбовано. Будівля також отримає нові кондиціонери й водостічні труби, а біля гуртожитку облаштують вимощення з фігурних елементів мощення.

Більше про тендерну процедуру

Тендер на виконання робіт вже оголошено. Кінцевий строк подання пропозицій — 14 травня 2025 року, аукціон розпочнеться 15 травня. Усі роботи мають завершити до 31 грудня 2025 року. Загальна вартість проєкту становить 11 664 477 гривень, джерело фінансування — державний бюджет.

Нагадаємо, в Одесі планують обробку майже тисячі дерев каштанів для захисту від каштанової мінуючої молі. Також ми писали, що Нацбанк продає великий комплекс нерухомості в Одесі.