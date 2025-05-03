Капремонт дворів в Одесі — тендери на понад 15 млн грн

Мільйони на вирви — в Одесі відремонтують міжквартальні проїзди
В Одесі планують капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів на декількох вулицях. Роботи охоплять покриття доріг, тротуарів і встановлення тактильної плитки. Загальна вартість двох тендерів — понад 15 млн грн. Завершити роботи мають до кінця 2026 року.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
В Одесі оновлять внутрішньодворові проїзди
Тендери на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів оголосило Управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
Ремонт за адресами: вул. Богдана Хмельницького, 13, 15/17 корпуси 1 і 2, та 15/19, оцінено в 11,5 мільйонів гривень. А ще майже 3,8 мільйона гривень виділять на ремонт ділянок на вул. Педагогічна, 18 та 22. Загальне фінансування забезпечується з місцевого бюджету.
Передбачено масштабне оновлення:
- демонтаж старого асфальту,
- заміна основи дороги на щебенево-піщану суміш,
- укладення нового асфальту,
- облаштування тротуарів і тактильної плитки для людей з порушеннями зору.
У документації також детально вказано обсяги робіт — зокрема, десятки тонн сміття мають вивезти, а асфальтобетон укладатимуть у кілька шарів з різною товщиною.
Процедура закупівлі вже розпочата. Кінцевий термін подачі пропозицій — 17 травня, аукціон стартує 19 травня. Підрядник, що переможе, повинен завершити усі роботи до 31 грудня 2026 року.
Нагадаємо, на цвинтарі "Західне" в Одесі планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття за 18,7 мільйона гривень. Також ми писали, що у селі Нова Дофінівка планують провести капітальний ремонт дороги, пошкодженої внаслідок російського обстрілу.
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