Капремонт дворов в Одессе - тендеры на более 15 млн грн

Специалисты латают асфальт в Одессе. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе планируют капитальный ремонт внутриквартальных проездов на нескольких улицах. Работы охватят покрытие дорог, тротуаров и установку тактильной плитки. Общая стоимость двух тендеров — более 15 млн грн. Завершить работы должны до конца 2026 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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В Одессе обновят внутридворовые проезды внутриквартальные проезды

Тендеры на капитальный ремонт внутриквартальных проездов объявило Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Ремонт по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 13, 15/17 корпуса 1 и 2, и 15/19, оценен в 11,5 млн грн. А еще почти 3,8 миллиона гривен выделят на ремонт участков по ул. Педагогическая, 18 и 22. Общее финансирование обеспечивается из местного бюджета.

Предусмотрено масштабное обновление:

демонтаж старого асфальта,

замена основания дороги на щебеночно-песчаную смесь,

укладка нового асфальта,

обустройство тротуаров и тактильной плитки для людей с нарушениями зрения.

В документации также подробно указаны объемы работ — в частности, десятки тонн мусора должны вывезти, а асфальтобетон будут укладывать в несколько слоев с разной толщиной.

Процедура закупки уже начата. Конечный срок подачи предложений — 17 мая, аукцион стартует 19 мая. Подрядчик, который победит, должен завершить все работы до 31 декабря 2026 года.

Напомним, на кладбище "Западное" в Одессе планируют провести капитальный ремонт дорожного покрытия за 18,7 млн грн. Также мы писали, что в селе Новая Дофиновка планируют провести капитальный ремонт дороги, поврежденной в результате российского обстрела.