Ремонт общежития Одесской музыкальной академии 2025

Рабочие проводят ремонтные работы в помещении. Фото иллюстративное: УНИАН

Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой проведет масштабную реконструкцию своего общежития на Старопортофранковской. Проект будет стоить более 11 миллионов гривен. Завершить все работы планируют до конца года.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление о тендере. Фото: скриншот

Ремонт общежития в Одессе

Согласно тендерной документации, работы охватывают утепление фасадов минеральными плитами различной толщины, гидроизоляцию фундаментов, установку водосточных систем, вентиляционного оборудования и утепление оконных откосов. Также предусмотрено обустройство крылец, лестничных клеток, подшивок потолков, новых покрытий и бордюров.

Общежитие Одесской национальной музыкальная академии имени А. В. Неждановой. Фото: скриншот с google/maps

Подвальные и цокольные помещения планируют адаптировать под укрытия. Они будут оборудованы вентиляцией, гидроизоляцией и другими необходимыми системами для безопасного пребывания людей в случае опасности.

Отдельное внимание уделят внешнему виду здания: фасад будет обновлен, оштукатурен и покрашен. Здание также получит новые кондиционеры и водосточные трубы, а возле общежития обустроят отмостку из фигурных элементов мощения.

Больше о тендерной процедуре

Тендер на выполнение работ уже объявлен. Конечный срок подачи предложений — 14 мая 2025 года, аукцион начнется 15 мая. Все работы должны завершить до 31 декабря 2025 года. Общая стоимость проекта составляет 11 664 477 гривен, источник финансирования — государственный бюджет.

Напомним, в Одессе планируют обработку почти тысячи деревьев каштанов для защиты от каштановой минирующей моли. Также мы писали, что Нацбанк продает большой комплекс недвижимости в Одессе.