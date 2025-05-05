Одеський ОПЗ. Фото ілюстративне: Цензор.нет

Антимонопольний комітет оштрафував АТ "Одеський припортовий завод" на більш ніж півмільйона гривень. Причиною стало те, що підприємство невчасно і не в повному обсязі подало інформацію щодо одного з тендерів.

Про це йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету.

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Штраф ОПЗ

Штраф обсягом 584 000 гривень було накладено на ОПЗ за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Зазначається, що ОПЗ не подав вчасно АМКУ інформацію щодо тендерної пропозиції стосовно обрання ТОВ "Укрнафтогазбуріння" (Львів) підрядником на постачання 242,557 млн куб м природного газу. Згодом підприємство надало необідні дані, але не в повному обсязі.

"Оштрафовано АТ "Одеський припортовий завод" на загальну суму 584 000 гривень за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України", — йдеться у повідомленні АМКУ.

Додамо, 99,5667% акцій ОПЗ належать державі, ними управляє Фонд державного майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про переплату за генератори для шкіл. А також про обшуки на одному з комунальних підприємств.