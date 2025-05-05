Одесский ОПЗ. Фото иллюстративное: Цензор.нет

Антимонопольный комитет оштрафовал АО "Одесский припортовый завод" на более чем полмиллиона гривен. Причиной стало то, что предприятие несвоевременно и не в полном объеме подало информацию по одному из тендеров.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

Реклама

Читайте также:

Штраф ОПЗ

Штраф в размере 584 000 гривен был наложен на ОПЗ за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Отмечается, что ОПЗ не подал вовремя АМКУ информацию о тендерном предложении по избранию ООО "Укрнефтегазбурение" (Львов) подрядчиком на поставку 242,557 млн куб. м природного газа. Впоследствии предприятие предоставило необходимые данные, но не в полном объеме.

"Оштрафовано АО "Одесский припортовый завод" на общую сумму 584 000 гривен за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 13 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде непредоставления информации Антимонопольному комитету Украины", — говорится в сообщении АМКУ.

Добавим, 99,5667% акций ОПЗ принадлежат государству, ими управляет Фонд государственного имущества.

Напомним, недавно мы писали о переплате за генераторы для школ. А также об обысках на одном из коммунальных предприятий.